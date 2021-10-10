رانيا يوسف: "هتبرع بأعضائي بعد وفاتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة رانيا يوسف تبرعها بأعضائها بعد وفاتها، مشيرة إلى هذا الأمر كتبته قبل سنوات في وصيتها.

وقالت رانيا في تصريحات صحفية وإعلامية إنها اتخذت هذا القرار قبل سنوات، وأعلنته في أحد البرامج التليفزيونية، وإنها كتبت الأمر في وصيتها.

ومن ناحية أخرى، شاركت رانيا يوسف في مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، من إخراج أحمد خالد موسى، الذي عُرض رمضان الماضي 2021

كما عُرض للفنانة رانيا يوسف الموسم الثاني من مسلسل "الحرامي" من توقيع المخرج أحمد الجندي، معالجة وإشراف على فريق الكتابة أحمد فوزي صالح، على "شاهد vip".

وانتهت من تصوير دورها في الموسم الرابع من مسلسل "الآنسة فرح"، وتواصل حاليا تصوير دورها في مسلسل "المماليك".