ضمن احتفالات الأوبرا بذكرى أكتوبر .. "الرقص الحديث" تروى قصة أحمس بالجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بذكرى انتصارات أكتوبر، تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث عرض أحمس تصميم وإخراج محمود مصطفى، وذلك في الثامنة مساء الثلاثاء والأربعاء 12، 13 أكتوبر على مسرح الجمهورية .

يمثل العرض دراما المقاومة والانتصار واستعادة الأمن وطرد فساد وإرهاب أتباع طيفون إله الشر وقاتل اوزوريس رمز الخصب والنماء، حيث شكل شعب مصر وجيشها وجهين لعملة واحدة ولذلك ومنذ فجر التاريخ أُطلق عليها مقبرة الغزاة .

يؤدى الأدوار الرئيسية: يحيى أحمد - عمرو البطريق في دور الملك أحمس ، الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز فى دور الأم توتي شيرى، الدكتور عبدالله سعد في دور الملك سقنن رع ، حمزة العيلي فى دور ملك الهكسوس، رشا الوكيل في دور بنت ملك الهكسوس، مينا ثابت في دور كاموس، ويلعب دور الراوي كمال عطية .

صمم الديكور المهندس أحمد زايد، تصميم الملابس المهندسة هالة محمود، دراماتورج الدكتور مصطفى سليم، إعداد موسيقي المهندس خالد درويش، تصميم إضاءة المهندس ياسر شعلان، فيديو مابنج المهندس رضا صلاح.