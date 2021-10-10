فائق حسن يوجه رسالة رومانسية لزوجته أصالة.. والأخيرة تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الشاعر العراقي فائق حسن رسالة لزوجته الفنانة السورية أصالة نصري.

ونشر فائق حسن صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق "كان صوتك منذ الأزل يبث الحب في كل مكان له رنين أجراس الكنائس ودعوة الله لصلاة العشق، يتسابق كل شيء فيك ليكون الأفضل بلا منازع يا معجزتي في زمن اللا معجزات!! يا انت يا معجم الأمنيات كيف لك أن تكوني بهذه السهولة المستحيلة وبهذا المستحيل الممكن تختصري الجميع وتكوني وحدك لذة الخيال الذي انتي مكانه وزمانه!! فاجأني حبك حيث كنت اتوقعه انتظرته على قارعة الصدفة وكم صدفة أهدرتها من أجل موعدنا وقدرنا المحتوم".

ومن جانبها، ردت أصالة على رسالة زوجها: "أحلى شئ فتحت عيني عليه هالصبح، الحمد لله على نعمة وجودك بحياتي يا صديقي وحبيبي وتوأم روحي فائق، وجواباً على سؤالك اليومي قدّيش؟ كتير كتير".

وأعلنت أصالة زواجها من فائق حسن في 11 سبتمبر الماضي، ونشرت صورة لها مع زوجها وكتبت على حسابها بـ"انستجرام": "منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الاحترام وكتير من الثقة.. ولحظة حوّلت مشاعرنا.. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفوية لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو".

وكانت الفنانة أصالة قد أعلنت في يناير 2020 طلاقها من المخرج طارق العريان، وذلك بعد 13 عاما من زواجهما، ولديهما توأم هما "علي" و"آدم".