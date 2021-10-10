بعد أزمته الصحية.. كريم فهمي ضيف أمير كرارة في "سهرانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحل الفنان كريم فهمي ضيفًا على الفنان أمير كرارة في برنامج سهرانين، المُعروض عبر قناة ON.

ويُعد هذا أول ظهور إعلامي له، بعد تعرضه الفترة الماضية إلى أزمة صحية شديدة، حيث من المقرر عرض الحلقة في الأيام المقبلة.

ونشر الفنان كريم فهمي صورة له مع أمير كرارة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها "استنونا في سهرانين قريبًا".

وكانت الفنانة الشابة ندى أكرم، كشفت عن تعرض كريم فهمي لأزمة صحية، حيث نشرت صورة له وهو يرقد على السرير بالمستشفى، عبر خاصية "ستوري" حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "إن شاء الله تعدي على خير وتقوم بالسلامة يا رب".

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي فيلم "ديدو"، مع النجوم: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، هدى المفتي، نور قدري، عمر شرقي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.