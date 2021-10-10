جميلة عوض لـ"الخليج 365": "بدخل المطبخ من السنة للسنة".. وهذه الأكلات أجيد طهيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة جميلة عوض عن سعادتها بنجاح فيلم عروستي، وبردود الأفعال جاءتها على العمل ودورها فيه، وكذلك لتحقيقه إيرادات مرتفعة وتصدره قائمة الأفلام المتنافسة في شباك التذاكر.

وفي تصريح خاص لمصراوي، تحدثت عن كواليس الفيلم والعمل مع الفنان أحمد حاتم والفنانة صابرين، قائلة "الشغل مع أحمد حاتم خطير، هو بسيط قوي ولذيذ، وقور وأنا دوشة فبيديني مساحتي، واكتر موقف مش ممكن أنساه مع صابرين كان المفروض فيه مشهد في المطبخ بقطع الأكل ومكنتش عارفة، وهي كانت بتخبطني بجد".

وعما إذا كانت لا تجيد أعمال الطهي في الحقيقة، أجابت "لما بحب أعمل أكلة بعملها، بس بدخل قليل من السنة للسنة، لو جالي مزاج أعمل أكلة معينة، محدش عارف يعملهالي"، لافتة إلى أنها تجيد طهي الريش بدبس الرمان وفتة شاورما سوري والفتة المصري.

"عروستي" بطولة جميلة عوض، أحمد حاتم، صابرين، محمود البزاوي، مروان يونس، زينب غريب، ندى أكرم.