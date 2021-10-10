ياسر نور يكشف لـ"الخليج 365" كواليس تقديم محمد حماقي لأغنية "ظلموني"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"اللي أنا في القلب شايلهم، شفت أنا منهم مليون وش"، قبل تقديم الفنان محمد حماقي، هذه الكلمات في أغنية "ظلموني"، كان لديه طلب من مؤلفها الشاعر رفيق نجيب، وحسب تأكيد ملحنها الملحن ياسر نور لم يتوقع أن يقدمها حماقي و يضمها إلى ألبومه "يا فاتني"، الذي طرحت أغانيه قبل ساعات عبر موقع يوتيوب.

الملحن ياسر نور في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن كواليس تقديم الأغنية، وقال "العمل عليها بدأ من حوالي شهرين، وفي البداية لم أتخيل أن يقدمها الفنان محمد حماقي، بسبب اختلاف شكلها الموسيقي، لكن وجدت نفسي أرسلها له، وفوجئت بسرعة ترحيبه بتقديمها".

وأضاف: "قبل تقديم الأغنية طلب الفنان محمد حماقي من الشاعر رفيق نجيب تعديل بسيط في أول شطر من كلماتها فقط، وبعد ترحيب الشاعر تم إرسال العمل إلى الموزع الموسيقي توما، وعن إعجاب به بدأ في وضع التوزيع الموسيقى".

ياسر قال "العمل مع الفنان محمد حماقي له مزايا عديدة، بسبب الدقة والحرص والجدية التي يتعامل بها مع كل أغنية، بهدف تقديم أفضل ما لديه، إلى جانب كونه شخصية محبوبة تتعامل بكل إحترام".

"ظلموني" من كلمات الشاعر رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع وميكس توما، وطرحت ضمن ألبوم الفنان محمد حماقي "يا فاتني"، الذي يضم 15 أغنية.

المطرب محمد حماقي قام بإحياء حفلا في العين السخنة، مساء الجمعة الماضي، وهو الأول بعد طرح ألبومه، ويستعد لإحياء حفلًا غنائيًا يوم 14 أكتوبر الجاري في الجامعة البريطانية بالقاهرة.