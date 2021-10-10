“فانز” نجوى كرم المغربي.. نحن مختلفون

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 أكتوبر 2021 01:22 مساءً - منذ 40 دقيقة

يعتبر فانز المطربة نجوى كرم من أنشط المعجبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكن محبيها في المغرب هم الأكثر نشاطاً وابتكاراً للافكار التي تجعل مطربتهم المفضلة سعيدة و”تريند” دائما على السوشيل ميديا.

قبل ايام قامت مجموعة من “فانز” المغرب بمبادرة فيها تحد ما بين المعجبين في عدد من الدول العربية ولمعرفة التفاصيل اتصل “صوت بيروت انترناشونال” باحد المعجبين المثقفين لشمس الغنية في المغرب وهو اسامة بن خليفة لنطلع منه على الخبايا فقال “يعرف عن فانز نجوى كرم في المغرب انه مميز ويبتكر دائما الافكار التي تفرح مطربته ونحن على تواصل مستمر سواء بالتلاقي او عبر “غروب الواتساب” وهذا ما كان يجمعنا منذ سنتين بسبب التباعد والحجر الذي فرضته جائحة كورونا لكن ما ان سمحت السلطات المغربية بالخروج حتى قررنا الاجتماع من أجل التحضير لاشياء جديدة الهدف منها الاحتفال بقدوم نجوى كرم الى المغرب اذ أملنا أن تعود المهرجانات الغنائية الى ربوع وطننا”.

نجوى كرم والفانز المغربي

ويتابع “بالفعل اقترحت عليّ المسؤولة عن نادي المعجبين في المغرب جيهان كرم أن نلتقي في مدينة تطوان مع مجموعة من الفانز وبالفعل سافرنا الى هناك والتقينا وكان اجتماعا شيقا جدا تحدثنا فيه عن خطط جديدة لمحبوبتنا لانها معتادة أننا نقيم لها دائما استقبالات مميزة واحتفالاتنا في مناسباتها الخاصة تكون مشوقة أما فكرة التحدي فقد جاءت بشكل تلقائي وعفوي اذ لم يكن مخططا لها ضمن اللقاء وبالاتفاق بيني وبين جيهان صورنا كليب فيه تحد بهدف الترويج للاغنية الناجحة “ساحر قلوب” وكانت الأجواء مليئة بالانسجام والمحبة.

وفيما ان كانت نجوى كرم كانت تعلم بهذا التحدي فأكد أسامة أنها حتماً لا تعلم شيئاً اذ لو أخبرناها لفقدت المفاجأة معناها. وقد وضحنا من خلال هذا التحدي محبتنا الكبيرة لشمس الغنية من ثم تركنا الكرة في ملعب فانز الجزائر وتونس وقد اخترنا هذين البلدين لأنهما قريبان من المغرب بحكم الجغرافيا.

وعما اذا كانوا يتدخلون بأفكار الفانز الآخرين في بلاد أخرى اوضح أسامة قائلا “نحن لا نتدخل في اختيارات غيرنا وندعهم يقومون بالتحدي كما يرتؤون لذا عليهم بأنفسهم التخطيط لفكرة مختلفة عما قمنا به نحن في تطوان” وأضاف “لقد علمنا ان الفانز في تونس بدؤوا يجتمعون لوضع خطة مختلفة وجميلة مليئة بالتحديات اما في الجزائر فلا نعرف اذا كان لديهم اي نشاط قريب، وفي الختام أود أن أشكر جيهان كرم وكل المعجبين الذين التقيت بهم بعد سنتين من الحجر ونحن نعد نجوى كرم بكل شيء مختلف لم تعهده سابقاً”.