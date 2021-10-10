صورة لـ”هنا الزاهد” تشعل مواقع التواصل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 أكتوبر 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

لاقت صورة الفنانة المصرية هنا الزاهد، وظهورها بنيو لوك جديد وغير معتاد لها، استحسان كبير من قبل جمهورها.

وشاركت الزاهد جمهورها ومتابعيها بأحدث ظهور لها، من خلال مقطع فيديو قصير، عبر حسابها الرسمي الخاص بموقع نشر وتبادل الصور والفيديوهات ( انستغرام) عبر خاصية الستوري، وهي تظهر من خلاله بالشعر الأحمر.

وقالت الزاهد معلقة على الفيديو: ” مين دي”.

وسرعان ما تفاعل الجمهور مع الظهور الجديد لها، معبرين عن اعجابهم.

والجدير بالذكر ان الفنانة هنا الزاهد غالبا ما تظهر بالشعر الاشقر وهي ممثلة ومقدمة برامج مصرية، تبلغ من العمر 27 عاماً، بدأت مسيرتها في الإعلانات قبل أن تدخل عالم الدراما.

وظهرت في فيلمها الأول خطة جيمي في 2014، ومن ثم انطلقت في مشوار النجومية بأدوار متعددة حتى قامت بأدوار بطولة كما حدث في فيلمي قصة حب والغسالة.

علما بان اخر أعمال الفنانة هنا الزاهد في مسلسل ( أنا وهي) تقوم بدور زوجة الفنان أحمد حاتم خلال، وتدخل في صراعات معه بسبب الغيرة عليه، وتتوالى الأحداث الذى تدور في 8 حلقات للعرض على أحد المنصات الرقمية قريباً.