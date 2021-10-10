فائق حسن لأصالة : ” يا معجزتي في زمن اللا معجزات “

كتب امير فتحي في الأحد 10 أكتوبر 2021 01:03 مساءً - أعرب الشاعر العراقي ” فائق حسن ” في رسالة رومانسية إلى زوجته الفنانة السورية ” أصالة ” عن حبه الشديد لها متغزلا بها وواصفا إياها ب ” المعجزة ” التي حدثت له .

فنشر فائق حسن صورة تجمعه بأصالة عبر حسابه على إنستجرام كتب في تعليقه عليها : ” كان صوتك منذ الازل يبث الحب في كل مكان .. له رنين اجراس الكنائس ودعوة الله لصلاة العشق .. يتسابق كل شئ فيك ليكون الأفضل بلا منازع يا معجزتي في زمن اللا معجزات ” .

وتابع : ” يا انت يا معجم الأمنيات كيف لك أن تكوني بهذه السهولة المستحيلة وبهذا المستحيل الممكن تختصري الجميع وتكوني وحدك لذة الخيال الذي انتي مكانه وزمانه !! فاجأني حبك حيث كنت اتوقعه انتظرته على قارعة الصدفة وكم صدفة اهدرتها من أجل موعدنا وقدرنا المحتوم ” .

وردت أصالة في تعليق لها على رسالة زوجها قائلة : ” أحلى شي فتحت عيني عليه هالصبح .. الحمد لله على نعمة وجودك بحياتي يا صديقي وحبيبي وتوأم روحي فائق .. وجواباً على سؤالك اليومي قدّيش؟ كتير كتير ” .