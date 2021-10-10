شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال خارقون وشخصيات Squid Game فى شوارع نيويورك مع عودة مهرجان Comic Con والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر أكثر من 180 ألف شخص متنكر فى شوارع نيويورك مرتدين ملابس وإكسسوارات الأبطال الخارقين والأسطوريين مثل سبايدرمان والمرأة العنكبوت، وأبطال المصارعة الحرة، ودمية "Squid Game"، وحسب ما نشر "ديلي ميل" فإن التنكر جزء من مهرجان نيويورك كوميك كون Comic Con والذي عاد بعد إلغائه العام الماضي بسبب فيروس كورونا، والمهرجان هو تجمع للمعجبين بأبطال القصص والروايات المصورة، الرسوم المتحركة أو الأنيميشن، ألعاب الفيديو، دراما الأفلام، ومسلسلات التلفزيون.

وكان منظمو المهرجان قد أعلنوا إلغاءه في العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، ولكنهم سمحوا بإقامته في العام الجاري، بشرط أن يقدم جميع الحاضرين دليلاً على التطعيم الكامل من الفيروس.

وازدحمت شوارع المدينة بشخصيات فانتازية أو مخيفة مثل ديدبول، الدمي المسكونة بالعفاريت، الزومبي، مصاصي الدماء، المرأة العنكبوت، والرجل الوطواط، وغيرها من شخصيات المسلسلات والقصص المصورة والأفلام.

وتميز المهرجان الحالي بظهور شخصيات متنكرة في هيئة دمية وأبطال المسلسل الكوري الشهير "لعبة الحبار"، ومسلسل أمازون "ذا بويز".

وضم الحدث على حلقات نقاش وتجمعات للجماهير مع شخصيات تمثل هاري بوتر، وستار وورز، وتويلايت، ودكتور هو، سونيك ذاهيدجوج، هارلي كوين، وبوكيمون.