فن ومشاهير

أبطال خارقون وشخصيات Squid Game فى شوارع نيويورك مع عودة مهرجان Comic Con

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال خارقون وشخصيات Squid Game فى شوارع نيويورك مع عودة مهرجان Comic Con والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر أكثر من 180 ألف شخص متنكر فى شوارع نيويورك مرتدين ملابس وإكسسوارات الأبطال الخارقين والأسطوريين مثل سبايدرمان والمرأة العنكبوت، وأبطال المصارعة الحرة، ودمية "Squid Game"، وحسب ما نشر "ديلي ميل" فإن التنكر جزء من مهرجان نيويورك كوميك كون Comic Con والذي عاد بعد إلغائه العام الماضي بسبب فيروس ، والمهرجان هو تجمع للمعجبين بأبطال القصص والروايات المصورة، الرسوم المتحركة أو الأنيميشن، ألعاب الفيديو، دراما الأفلام، ومسلسلات التلفزيون.

People got into the spirit of a newly relevant costume, dressing like characters from Netflix's Squid Game

New Yorkers may have noticed a few more costumed characters than usual as the New York Comic Con returned to Manhattan this weekend, including this Harley Quinn

وكان منظمو المهرجان قد أعلنوا إلغاءه في العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، ولكنهم سمحوا بإقامته في العام الجاري، بشرط أن يقدم جميع الحاضرين دليلاً على التطعيم الكامل من الفيروس.

Many of the convention-goers were masked both to protect from COVID-19 and because that's what was required of their colorful costumes, as they cosplayed as various characters throughout film, TV, movies and graphic novels, like these Spidermen (and Spiderwoman)

وازدحمت شوارع المدينة بشخصيات فانتازية أو مخيفة مثل ديدبول، الدمي المسكونة بالعفاريت، الزومبي، مصاصي الدماء، المرأة العنكبوت، والرجل الوطواط، وغيرها من شخصيات المسلسلات والقصص المصورة والأفلام.

The convention returned in 2021 with a requirement that all attendees ages 12 and up to provide proof of full vaccination in order to enter

وتميز المهرجان الحالي بظهور شخصيات متنكرة في هيئة دمية وأبطال المسلسل الكوري الشهير "لعبة الحبار"، ومسلسل أمازون "ذا بويز".

Some come dressed as the real thing, like this person showing off as Sonic the Hedgehog, which is awaiting a sequel to the legendary video game character's hit film

وضم الحدث على حلقات نقاش وتجمعات للجماهير مع شخصيات تمثل هاري بوتر، وستار وورز، وتويلايت، ودكتور هو، سونيك ذاهيدجوج، هارلي كوين، وبوكيمون.

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا