شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تخفى قبلة بن أفليك بحقيبتها في العرض الخاص لـ The Last Duel.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز العرض الخاص لفيلم The Last Duel، والذي يشارك في بطولته حبيبها النجم العالمي بن أفليك، وكشفت المغنية والممثلة البالغة من العمر 52 عامًا عن دعمها لخطيبها السابق البالغ من العمر 49 عامًا وحبيبها الحالي حيث حضرا سويا العرض الذي أقيم في مدينة نيويورك في مركز لينكولن.

أثناء وجودهما على السجادة الحمراء، قبلت جينفر حبيبها بن أفليك إلا أنها أخفت القبلة بحقيبة يدها، قبل أن تبدأ فى الضحك أمام العشرات من المصورين.



جينيفر لوبيز وبن افليك

وارتدت جينيفر فستان بني ذهبي اظهر جاذبيتها وجسدها الممشوق، وحملت حقيبة يد من اللون البني، مع حذاء عالي من نفس درجات الفستان، ولم تتخلي جي لو عن ارتدا "كوت" اسود بعيدا علي السجادة الحمراء، لانخفاض درجة حرارة الجو في نيويورك في حين بدي بن أنيق في بدله سوداء مخملية مع قميص أبيض ورابطة عنق سوداء، واختار بن الجاكت المخملي ليناسب الجو البارد

كما حضر العرض الخاص النجم مات ديمون والذي يشارك في بطولة الفيلم ايضا، ورافقت ديمون زوجته التي ارتدت فستان من اللون الأحمر والأسود.

والفيلم من إخراج ريدلى سكوت وبطولة مات ديمون، آدم درايف، جودي كومر وبن أفليك، السيناريو من تأليف بن أفليك ومات ديمون ونيكول هولوفنر، وتنتجه جنيفر فوكس إلى جانب سكوت وكيفن والش ونيكول هولوفسنر العمل.

الفيلم يدور في فرنسا بـ القرن الرابع عشر، وهو عبارة عن قصة ملحمية من الخيانة والعدالة، والتي ستروي من ثلاث وجهات نظر مختلفة: فرسان (ديمون ودرايف)، حيث تم اختبار رباطهما بواسطة الخيانة، بالإضافة إلى شابة (كومر) التي أُجبرت على التنقل في الوحشية والثقافة القمعية للعصر من أجل البقاء.