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جينيفر لوبيز تخفى قبلة بن أفليك بحقيبتها في العرض الخاص لـ The Last Duel.. صور

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القاهرة - سامية سيد - حضرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز العرض الخاص لفيلم  The Last Duel، والذي يشارك في بطولته حبيبها النجم العالمي بن أفليك، وكشفت المغنية والممثلة البالغة من العمر 52 عامًا عن دعمها لخطيبها السابق البالغ من العمر 49 عامًا وحبيبها الحالي حيث حضرا سويا العرض الذي أقيم  في مدينة نيويورك في مركز لينكولن.

Stunning: Jennifer Lopez, 52, set pulses racing on Saturday as highlighted her incredibly fit figure with her beau Ben Affleck, 49, at the premiere of his new film The Last Duel in New York

Stunning: Jennifer Lopez, 52, set pulses racing on Saturday as highlighted her incredibly fit figure with her beau Ben Affleck, 49, at the premiere of his new film The Last Duel in New York

أثناء وجودهما على السجادة الحمراء، قبلت جينفر حبيبها بن أفليك إلا أنها أخفت القبلة بحقيبة يدها، قبل أن تبدأ فى الضحك أمام العشرات من المصورين.

Privacy please! As they puckered up, a shy looking Jennifer beamed at her rekindled flame and attempted to shield their affection with her clutch

جينيفر لوبيز وبن افليك
جينيفر لوبيز وبن افليك

وارتدت جينيفر فستان بني ذهبي اظهر جاذبيتها وجسدها الممشوق، وحملت حقيبة يد من اللون البني، مع حذاء عالي من نفس درجات الفستان، ولم تتخلي جي لو عن ارتدا "كوت" اسود بعيدا علي السجادة الحمراء، لانخفاض درجة حرارة الجو في نيويورك في حين بدي بن أنيق في بدله سوداء مخملية مع قميص أبيض ورابطة عنق سوداء، واختار بن الجاكت المخملي ليناسب الجو البارد

 

Showing off: Jennifer's top featured long sleeves, while her skirt included a high slit to reveal her toned legs

Close: Ben had his arm tightly around Jennifer as they posed

Sweet nothing: He leaned in to whisper into her arm as she beamed ear-to-ear

Back for more: The two got back together earlier this year after initially getting engaged in 2002

 

Holding hands: The lovebirds, who rekindled their relationship earlier this year after she ended her engagement to Alex Rodriguez, were inseparable after the screening

Smiling: The duo also enjoyed dinner  in the East Side neighborhood

كما حضر العرض الخاص النجم مات ديمون والذي يشارك في بطولة الفيلم ايضا، ورافقت ديمون زوجته التي ارتدت فستان من اللون الأحمر والأسود.

Suited up: Matt and his wife Luciana Barroso put on a striking display as they arrived together for the premiere

والفيلم من إخراج ريدلى سكوت وبطولة مات ديمون، آدم درايف، جودي كومر وبن أفليك، السيناريو من تأليف بن أفليك ومات ديمون ونيكول هولوفنر، وتنتجه جنيفر فوكس إلى جانب سكوت وكيفن والش ونيكول هولوفسنر العمل.

 

الفيلم يدور في فرنسا بـ القرن الرابع عشر، وهو عبارة عن قصة ملحمية من الخيانة والعدالة، والتي ستروي من ثلاث وجهات نظر مختلفة: فرسان (ديمون ودرايف)، حيث تم اختبار رباطهما بواسطة الخيانة، بالإضافة إلى شابة (كومر) التي أُجبرت على التنقل في الوحشية والثقافة القمعية للعصر من أجل البقاء.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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