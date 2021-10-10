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رغم رحيله من 10 سنوات.. عامر منيب يتصدر التريند بسبب مريم

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القاهرة - سامية سيد - عامر منيب الفنان الذى رحل عن عالمنا فى 2011، وعلى الرغم رحيله من 10 سنوات، إلا أن اسمه تصدر جوجل تريند اليوم الأحد بسبب خطوبة ابنته مريم أمس السبت في حفل أقيم في مدينة الجونة.

 

 

 

 

مريم و شقيقتها
مريم و شقيقتها

 

مريم وسط عائلتها
مريم وسط عائلتها

 

احتفلت الفنانة مريم منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، بخطبتها، أمس السبت، في حفل عائلى، وسط حضور عدد من المقربين والأصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجه وحرص على حضور حفل الزفاف وتقديم التهنئة لمريم منيب وخطيبها، أبرزهم الفنانة شيرين رضا والمنتج هانى محروس وزوجته، وذلك خلال الحفل الذى أقيم بمدينة الجونة.

وظهرت مريم منيب بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا قصيرًا وجذابًا، واعتمدت في إطلالتها على الشعر المنسدل والمكياج الرقيق.

وقررت مريم عامر منيب مؤخرًا، إعادة تقديم أغنية والدها "عامل إيه في حياتك"، وطرحت الأغنية في الذكرى الثامنة لوفاته، والأغنية من ألحان عمرو مصطفى، توزيع أحمد عادل، هندسة الصوت هاني محروس.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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