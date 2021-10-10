أديل توّجه تحية إلى السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلت النجمة البريطانية أديل على جمهورها في بث مباشر عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث خصّت المتابعين السعوديين بتحية خاصة.

وقالت الفنانة العالمية: “Hi Saudi Arabia” (مرحباً بالسعودية)، رداً على متابع دعاها إلى زيارة المملكة.

وتطرح أديل (33 عاماً) كليب أغنيتها الجديدة “إيزي أون مي” في الخامس عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي ضمنها مجموعتها الغنائية الرابعة بعنوان “30”، والذي صوّرته في منطقة “إيسترن تاونشيبس” Eastern Townships الكندية في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.، من إخراج صانع الأفلام الكندي زافييه دولان الذي سبق أن تعاونت أديل معه في أغنيتها “هالو” Hello.