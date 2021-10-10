رحلة صداقة وقرابة في “بصراحة مع” أمير كرارة وأحمد حسني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بين الحديث عن صداقة عمر، وعن رحلة شاقة في عالم التمثيل، وعالمي الرياضة والفن، يلتقي النجمان الصديقان أمير كرارة وأحمد حسني في دردشة عفوية ضمن برنامج “بصراحة مع أمير كرارة وأحمد حسني” على MBC1.

تبدأ الحلقة بذكريات اللقاءات الاولى بينهما وكيف أثر زواج أمير من شقيقة أحمد في توطيد علاقتهما. يتوقف أمير عند بدايته في التمثيل بعد أن كان لاعباً متمرساً في الكرة الطائرة، لكن حلم التمثيل لم يفارقه فعمل جاهداً على تحقيقه من بوابة الإعلانات إلى الأغنيات المصورة وصولاً إلى التمثيل. من جانبه يتوقف أحمد حسني عند انتقاله من احتراف كرة القدم إلى التمثيل، لافتاً إلى موقف العائلة من قراره في ذلك الوقت.

أخيراً وليس آخراً، يفشي النجمان بعض الأسرار، ويتطرّقان إلى قرارات صعبة وجريئة اتخذاها في حياتهما على الصعيدين الإنساني والفني، ويستحضران مشاهد صوّراها مع أسماء كبيرة كالزعيم عادل إمام، والراحلة رجاء الجداوي، وغيرهما.

يُعرض برنامج “بصراحة مع “أمير كرارة وأحمد حسني” على MBC1، الإثنين 11 أكتوبر، الساعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 10:00 ليلاً بتوقيت السعودية.