للمرة الثانية.. فيسبوك تعترف بأعطال إنستغرام وماسنجر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدت شركة فيسبوك، الجمعة، أن بعض المستخدمين يواجهون مشكلات في الولوج لتطبيقاتها وخدماتها.

ولم يتمكن بعض المستخدمين من تحميل حساباتهم على إنستغرام، بينما أخفق آخرون في إرسال رسائل عبر ماسنجر فيسبوك.

وقالت فيسبوك في تغريدة: “نحن على علم بمواجهة بعض المستخدمين مشكلات في الوصول لبعض تطبيقاتنا وخدماتنا. نعمل لإعادة الأمور لطبيعتها بأسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج”.

وسارع المستخدمون إلى تويتر وشاركوا ونشروا النكات عن تعطل إنستغرام للمرة الثانية في أسبوع.

وفي وقت لاحق، أكد موقع إنستغرام إصلاح المشاكل في التطبيق وعودة الأمور لطبيعتها.

وجاء فشل بعض المستخدمين في تحميل تطبيق مشاركة الصور التابع لفيسبوك “إنستغرام”، الجمعة، بعد أيام من معاناة عملاق وسائل التواصل الاجتماعي من انقطاع دام 6 ساعات في الخدمة بسبب خطأ خلال عملية صيانة روتينية لشبكات مراكز المعلومات.

وأظهرت بيانات من “داون-ديتكتور”، الذي يراقب الإنترنت، أن أكثر من 36 ألف مشكلة أبلغ عنها مستخدمون لإنستغرام، الجمعة.

كما تم الإبلاغ عن أكثر من 800 مشكلة في ماسنجر، منصة التراسل التابعة لفيسبوك.

وليل الاثنين الماضي، عاودت مواقع فيسبوك وإنستغرام وواتساب الاتصال بشبكة الإنترنت بعد انقطاع دام قرابة 6 ساعات، منع مستخدمي الشركة البالغ عددهم 3.5 مليار من الدخول إلى خدماتها للتواصل الاجتماعي والتراسل.

وذكر بيان من فيسبوك أن “خللا تقنيا داخليا تسبب في تعطيل عمل المنصة”، وأنه “لا يوجد دليل على اختراق بيانات المستخدمين بسبب العطل التقني”.

واعتذرت منصة فيسبوك عن العطل، الذي وصفه موقع “داون ديتكتور”، بأكبر خلل على الإطلاق تتعرض له فيسبوك.

وفي وقت سابق، الاثنين، أبلغ مستخدمو شركة فيسبوك حول العالم أنهم غير قادرين على الوصول إلى مجموعة تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بما في ذلك الشبكة الرئيسية وتطبيق مشاركة الصور إنستغرام وخدمة المراسلة واتساب.