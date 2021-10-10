هكذا يمكن الحصول على ثوب كايت ميدلتون الذهبي الرائع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ما زال الثوب الذهبي الرائع الذي ارتدته دوقة كامبريدج، كايت ميدلتون، مؤخراً في العرض الأول لفيلم No Time to Die من سلسلة جايمس بوند يُثير الاهتمام بتميّزه وأناقته. أما الجديد في الموضوع فهو أن هذا الثوب معروض للبيع إلكترونياً بمقاسات متعددة، ويمكن الحصول عليه عبر موقع farfetch المتخصص بالأزياء بمبلغ قدره 6350 دولارا أميركيا.

تألقت كايت بهذا الثوب الذهبي في 28 سبتمبر الماضي. وهو يحمل توقيع جيني بيكهام، المصممة البريطانية التي سبق أن قدّمت لكايت تصاميم أنيقة، ظهرت بها في المهرجانات، والاحتفالات الكبيرة التي تقام في البلاط البريطاني.

يتميّز هذا الثوب بكونه مغطّى بالترتر الذهبي، بياقة على شكل حرفV، و”كاب” ينسدل من كتفيه. وكانت كايت نسّقته مع أقراط أذنين ذهبيّة مخرّمة من O’nitaa وحذاء باللون البيج العاري من Aquazurra. وقد ذكرت مجلة People المتخصصة بأخبار المشاهير أن النجم دانيال كرايغ الذي يجسّد شخصيّة جايمس بوند في الفيلم الجديد قد أثنى على إطلالتها عند لقائها قائلاً “تبدين حقاً رائعة”.

إطلالة كايت هذه ذكّرت متابعيها ونقّاد الموضة بإطلالة شبيهة بها اعتمدتها حماتها الأميرة الراحلة ديانا عام 1985 خلال العرض الأول لفيلم A View to a Kill من سلسلة جايمس بوند أيضاً، حيث كان الممثل رودجر مور هو الذي يجسّد شخصيّة بوند في تلك الفترة. حمل ثوب ديانا الفضي حينها توقيع المصمم بروس أولدفيلد، وبدا لافتاً الشبه بين إطلالتيّ كايت وديانا من حيث اختيار الإطلالة المعدنيّة، تصميم الياقة على شكل V، والقصّات التي تحدّد الخصر.

يأتي ثوب كايت الذهبي الذي يحمل اسم Goldfinger ضمن مجموعة مؤلفة من 8 أثواب تحمل عنوان Jenny Packham007، أطلقتها المصممة البريطانية بمناسبة عرض فيلم جايمس بوند الجديد، واستوحتها من أفلام هذه السلسلة ومن شخصيّة فتاة جايمس بوند التي جسّدتها النجمة جيل ماسترسون في العام 1964. وقد قالت المصممة في البيان الصحفي المرافق لإطلاق هذه المجموعة: “لطالما كانت متابعة أفلام جايمس بوند من الثوابت بالنسية إليّ، وقد شكّل الغلامور الذي تميّزت به مصدر إلهام دائم بالنسبة لي”.