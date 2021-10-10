فيديو – نشوى مصطفى تعلن إصابتها بمرض السكري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة نشوى مصطفى، خلال تقديمها برنامجها “بنت البلد” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أنها مريضة بالسكري، مشيرة إلى أنها سعيدة لإنتاج إحدى الشركات المصرية علاجًا فعالًا للمرض.

وقالت: “فيه خبر فرحني بما إني من مرضى السكر فرحت بالخبر ده، لأن صاحبة الخبر شركة من أحسن شركات الأدوية في مصر، وفيه تعاون بينها وبين شركات عالمية، وهي نفس الشركة التي أنتجت دواء أنقذ حياتي بشكل شخصي خلال رحلة علاجي من فيروس كورونا”.

وأضافت، أن الشركة أنتجت عقارًا جديدًا لمرضى السكري، معبرة عن فخرها الشديد بأنها شركة مصرية، مشيرة إلى أن العقار أثبت فاعليته في علاج المرض، كما أنها اعتادت على استخدام كل منتجات الشركة.

كانت نشوى مصطفى، قد عبرت عن سعادتها بعودة الفنان توفيق عبد الحميد من جديد للتمثيل، بعد غياب دام لسنوات، مؤكدة أن الفن سيشهد أعمالًا عظيمة بعد عودته.

وكتبت عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: الله الله الله.. أخيرًا الأستاذ راجع بإذن الله هنتفرج على إبداع عظيم وراقٍ”.

يذكر أن آخر أعمال نشوى مصطفى الفنية مشاركتها في مسرحية “عطل فني” مع مجموعة من الفنانين منهم شيكو، هشام ماجد، أكرم حسني، تأليف أمير طعيمة، ومن إخراج أوتاكا.