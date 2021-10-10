شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لـ كريم فهمي عقب تعافيه من أزمته الصحية الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم كريم فهمي، عن تعافيه من أزمته الصحية الأخيرة، بعد إصابته بجلطتين في الرئة، اضطرته للتواجد بالمستشفي لأكثر من أسبوع، مشيرًا إلى أنه سيحل ضيفًا مع النجم أمير كرارة فى برنامجه "سهرانين" على قناة on e.

ونشر فهمي صورة تجمعه مع كرارة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من كواليس تصوير البرنامج، ليهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده، مصحوبة بتعليق: "باشا مصر كل سنة وأنت طيب، استنونا في سهرانين قريبًا".



كريم فهمي

وتعرض الفنان كريم فهمى للإصابة بجلطتين فى الرئة، دخل على أثرها غرفة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، وحرص عقب خروجه من المستشفى على طمأنة جمهوره على حالته الصحية عبر حسابه الشخصى على الفيس بوك.

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمى فيلم "ديدو"، وشاركه البطولة كل من حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحى، هدى المفتى، نور قدرى، عمر شرقى، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح.

كان كريم قد عاد من مدينة أبو ظبى الإماراتية قبل اصابته بأيام بعد حصوله على الإقامة الذهبية هناك، حيث احتفل كريم بذلك على حسابه بموقع "إنستجرام" ونشر صورا له بصحبة المطرب رامى جمال من أبو ظبى وعلق قائلا: "جزيل الشكر لحكومة أبوظبى وقيادتها على منحى الإقامة الذهبية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، كل شكرى واحترامى لدولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعبا".