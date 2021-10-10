شكرا لقرائتكم خبر عن زوج أصالة يتغزل بها: "صوتك له رنين أجراس الكنائس".. وترد: توأم روحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غازل الشاعر العراقي فائق حسن زوجته النجمة أصالة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، حيث نشر صورة تجمعهما، مصحوبا بتعليق: "كان صوتك منذ الأزل يبث الحب في كل مكان له رنين أجراس الكنائس ودعوة الله لصلاة العشق.. يتسابق كل شيء فيك ليكون الأفضل بلا منازع يا معجزتي في زمن اللا معجزات".

وتابع: "يا أنت يا معجم الأمنيات كيف لك أن تكوني بهذه السهولة المستحيلة وبهذا المستحيل الممكن تختصري الجميع وتكوني وحدك لذة الخيال الذي انتي مكانه وزمانه!! فاجأني حبك حيث كنت اتوقعه انتظرته على قارعة الصدفة وكم صدفة أهدرتها من أجل موعدنا وقدرنا المحتوم".







فائق حسن

وعبرت أصالة عن سعادتها الكبيرة برسالة زوجها لها، وردت عليه عبر التعليقات قائلة: "أحلى شي فتحت عيني عليه هالصبح.. الحمد لله على نعمة وجودك بحياتي ياصديقي وحبيبي وتوأم روحي فائق.. وجواباً على سؤالك اليومي قدّيش؟ كتير كتير".

وكانت ظهرت النجمة السورية أصالة في فيديو رفقة زوجها الشاعر العراقي فائق حسن وهما يرقصان، وبدت النجمة سعيدة في لقطة رومانسية جمعتها مع زوجها وهما في تناغم تام.

وتفاعل عدد كثير من المتابعين على الفيديو الذى انتشر على مواقع التواصل الإجتماعى بشكل كبير متمنين للزوجين الفرح، وقد ظهرت أصالة بفستان باللون الأبيض طويل، وطغت الرومانسية على المشهد مع زوجها.

وتعيش النجمة أصالة حالة من النشاط الفنى، بعد إعلان زواجها من الشاعر العراقى فائق الحسن ومدير أعمال المطرب ماجد المهندس بعد مرور أكثر من عام ونصف من انفصالها عن المخرج طارق العريان، إذ تحضر لألبومين غنائيين بجانب إحيائها حفل غنائى بدار الأوبرا المصرية نوفمبر المقبل.