شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس وهنيدي ومصطفى شعبان يهنئون بيج رامي: "شرفتنا.. مبروك لمصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة البطل المصري رامى السبيعى "بيج رامى" لاعب كمال الأجسام على احتفاظه بلقب مستر أولمبيا بنسخة عام 2021 للعام الثانى، وأولهم النجم محمد هنيدي الذي يدعم بيج رامي دائمًا، حيث كتب: "مبروك رامي مستر أولمبيا للمرة التانية.. مبروك لمصر".



محمد هنيدي

فيما كتبت النجمة والإعلامية إسعاد يونس، عبر حسابها بموقع "فيس بوك": "مبروك بيج رامي"، فيما كتب النجم مصطفي شعبان: "بيج رامي مستر أولمبيا للمرة التانية علي التوالي مبروووك يا بطل شرفتنا".



اسعاد يونس



مصطفي شعبان

كما كتبت الفنانة حورية فرغلي: "مبروك لـ بيج رامي مستر أولمبيا للمرة التانية.. مبروك لكل المصريين".



حورية فرغلي

وبعرض قوى خلال نهائي منافسات مستر أولمبيا واصل المصري «بيج رامي» تألقه في منافسات بطولة مستر أولمبيا 2021، التي تستضيفها مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، بمشاركة 3 لاعبين مصريين على رأسهم السبيعي.

وقد قدم بيج رامي عرضًا مميزًا صباح امس، مما أهله لنهائيات البطولة، إذ تواجد ضمن أفضل 6 لاعبين بالبطولة للوزن المفتوح، ويبلغ وزن بيج رامي 138 كجم.

تمكن المصرى ممدوح السبيعي المعروف بـ«بيج رامى»، من الحفاظ على لقبه فى بطولة مستر أولمبيا بنسخة عام 2021 للعام الثانى على التوالى.

وكان بيج رامى تصدر ترتيب الجولة الأولى التى أقيمت فجر اليوم الأحد، بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، والتي شهدت مشاركة 16 لاعبا من مختلف الدول، ومنهم المصريان محمد شعبان وحسن مصطفى، اللذان فشلا في التأهل للجولة الختامية.

ويعتبر الوزن المفتوح الأكثر شهرة وجاذبية في مستر أولمبيا، وقد ظهر بيج رامي البالغ من العمر 37 عاما على المسرح ببنية ضخمة تزن أكثر من 300 رطل، وكان يتطلع إلى الظهور بشكل أفضل من الذي منحه الفوز بلقب 2020