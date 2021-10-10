شكرا لقرائتكم خبر عن عندما حجز المحضر على ملابس عمر الشريف لبيعها فى مزاد علنى.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرًا ما يقع نجوم الفن فى العديد من المواقف والمشكلات الغريبة، وأحيانًا يتعرض بعضهم لأعمال النصب والخداع.

ومن هذه المواقف ما تعرض له النجم العالمى عمر الشريف فى شبابه وبعد تألقه الفنى، خلال الفترة التى كان متزوجًا فيها من سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

ففى أحد الأيام أثناء سفر عمر الشريف فى رحلة فنية إلى مراكش، حيث كان يصور عددًا من المشاهد، فوجئت الزوجة الشابة بمحضر من الحكمة يطرق باب الشقة ويبلغها بأنه جاء للحجز على بدل وملابس الفنان الكبير تمهيدًا لبيعها فى مزاد علنى، وفى البداية ظنت فاتن حمامة أن هناك خطأ فى الإسم أو أن المحضر أخطأ فى العنوان، ولكنها تأكدت من أن المقصود بالحجز هوبالفعل زوجها النجم الكبير، وأنه المحضر مكلف بالحجز على كل بدل عمر الشريف سدادًا لأجر سكرتيره عبدالعزيز لمدة تسعة أشهر لم يتقاضَ فيها أجره، مضافًا إليها قيمة تعويض عن فصله تعسفيًا، وتعجبت الفنان الكبيرة فزوجها لم يكن له سكرتير خاص، ولا تعرف من هو عبدالعزيز، ولو كان له سكرتير خاص لم يكن ليتأخر عن دفع راتبه؟

وشعرت فاتن حمامة بالتوتر وعلى الفور اتصلت بمحاميها يوسف كامل لتسأله ماذا تفعل؟، ونصحها المحامى بأن تترك المحضر يؤدى مهمته، وبالفعل حجز المحضر على ملابس النجم الكبير.

وبعد عودة عمر الشريف من السفر عرف القصة وفوجئ بما حدث وتذكر أنه كان يستعين أحيانًا أثناء تصوير بعض أعماله بشاب اسمه عبد العزيز يحمل له الملابس اللازمة للتصوير وبأتيه بالطعام والفاكهة، ولا يعمل معه بصفة منتظمة، ولكنه ذات يوم قال للفنان الكبير أنه يريد أن يستخرج بطاقة شخصية ويحتاج أن يوقع له عمر الشريف على بعض الأوراق لمساعدته في استخراج البطاقة، وطلب من عمر الشريف أن يوقع على الأوراق التى كتب فيها الشاب أنه يعمل سكرتيرًا خاصًا للنجم عمر الشريف، ولم يعترض النجم ولم ييتوقع ما حث ولكنه أراد أن يساعد هذا الشاب.

وبعد فترة غاب فيها الشاب فوجئ الفنان العالمى بأن الشاب رفع دعوى تعويض دون أن يعلم الشريف ولهذا صدر قرار بالحجز على بدل وملابس الفنان لتفاجئ فاتن حمام بالمحضر وبهذا الموقف.

وفى الجلسة ذهب محامى الأسرة ليثبت أن هذا الشاب لم يكن يعمل بصفة منتمة مف الفنان الكبير وأنه كان يساعده فى بعض الأعمال البسيطة أثناء وجود النجم فى الاستديو فقط، ولم يكن سكرتيراً خاصا ً له، وسرد قصة البطاقة ، وأفاض فى الحديث عن الجحود ونكران الجميل ورغبة الفنان فى مساعدة هذا الشاب، وبالفعل أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء الحجز على ملابس عمر الشريف.