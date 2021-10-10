إيرادات السبت.. "عروستي" الأول و"مش أنا" في المركز قبل الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 9 أفلام، هي: "عروستي"، "30 مارس"، "ماكو"، "200 جنيه"، "موسى"، "العارف- عودة يونس"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، و"مش أنا"، "الإنس والنمس"، وحققت الأفلام التسعة مجتمعة أمس السبت 9 أكتوبر إيرادا بلغ 582 ألفًا و675 جنيها، موزعة على النحو التالي..

عروستي

احتل فيلم "عروستي" صدارة قائمة إيرادات الأفلام المتنافسة في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي، وحقق 210 آلاف و717 جنيهًا.

"عروستي" تأليف مصطفى البربري، إخراج محمد بكير، بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوي، مروان يونس، زينب غريب، ندى أكرم.

الإنس والنمس

أما المركز الثاني فكان من نصيب فيلم "الإنس والنمس"، محققًا 125 ألفا و718 جنيها.

الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول، دنيا ماهر ومحمود حافظ.

ماكو

فاز بالمركز الثالث فيلم "ماكو" بعد تحقيقه إيرادا بلغ 89 ألفًا و560 جنيها.

"ماكو" إخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي، بطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامي .

العارف

في المركز الرابع يأتي فيلم "العارف- عودة يونس"، والذي حقق إيرادا قُدر بـ69 ألفا و451 جنيها.

"العارف" تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، ركين سعد.

موسى

وجاء في المركز الخامس فيلم "موسى"، بعد تحقيقه 35 ألفًا و702 جنيه.

"موسى" تأليف وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، صلاح عبدالله، صبري فواز.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وحصل على المركز السادس فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، محققًا 26 ألفا و68 جنيها.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.

200 جنيه

وذهب المركز السابع لفيلم "200 جنيه"، بعد تحقيقه 14 ألفا و349 جنيهًا.

"200 جنيه" تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، غادة عادل، ليلى علوي، هاني رمزي، أحمد آدم، أحمد السعدني، أحمد رزق، مي سليم، دينا فؤاد.

مش أنا

احتل المركز الثامن فيلم "مش أنا"، وبلغت إيراداته أمس 9 آلاف و967 جنيها.

"مش أنا" تأليف تامر حسني، إخراج سارة توفيق، بطولة تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني.

30 مارس

وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "30 مارس"، الذي بلغ إيراده أمس 1143 جنيها.

الفيلم بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، ندا موسى، تأليف حميد مدني وإخراج أحمد خالد موسى.