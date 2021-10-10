خاص| بعد تصدرها البوستر.. تفاصيل ظهور الراحلة دلال عبدالعزيز في "فرق خبرة"‎‎‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بعد 3 شهور من رحيلها، تصدرت الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز البوستر الرسمي لفيلم "فرق خبرة"، الذي يشاركها بطولته الفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هدى المفتي.

مهندس الصوت خالد محمود "مهندس الصوت في الفيلم"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :"الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز رحمها الله، صورت جميع مشاهدها في الفيلم في شهر ديسمبر الماضي، وكانت وقتها في حالة صحية جيدة للغاية، وانتهت تماما من تجسيد دورها قبل الإصابة بالفيروس".

وتابع: "وتؤدي الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في الفيلم، شخصية والدة الفنان محمد الشرنوبي، وإن شاء الله من المقرر عرض الفيلم في النصف الثاني من شهر أكتوبر الحالي".

وظهرت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز متصدرة البوستر، بمشاركة الفنانة هدى المفتي، والفنان محمد الشرنوبي، الذي نشره على صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "لماذا أنت كذلك وكيف لا تصبح هكذا؟".

فيلم " فرق خبرة" بطولة محمد الشرنوبي، هدى المفتي، دلال عبد العزيز، محمود البزاوي، طه دسوقي، تأليف وإخراج شريف نجيب.

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز رحلت عن عالمنا يوم السبت 7 أغسطس، بعد معاناة مع فيروس كورونا لمدة 3 أشهر تقريبا، ودفنت في مقابر الوفاء والأمل بجوار زوجها الفنان الراحل سمير غانم،الذي توفي يوم الخميس 20 مايو 2021.