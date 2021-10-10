كريستيانو رونالدو يحطم رقم راموس التاريخي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هوايته في تحطيم الأرقام القياسية، حيث سجل رونالدو، رقما قياسيا جديدا في المباراة التي أسقط فيها منتخب بلاده قطر بثلاثة أهدف لصفر، السبت، في مدينة فارو البرتغالية، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات مونديال كرة القدم الذي تستضيفه الدولة الخليجية في العام 2022.

وشارك رونالدو في المباراة رقم 181 مع منتخب بلاده، ليكسر الرقم الأوروبي المسجل باسم الإسباني سيرخيو راموس، لاعب باريس سان جرمان الفرنسي .

ولم يجد رفاق نجم مانشستر يونايتد الكثير من العناء في تجديد التفوق على العنابي كما في مباراة الذهاب (3-1) في النافذة الدولية السابقة في سبتمبر الماضي، حيث فرض بطل أوروبا 2016 هيمنته على المجريات منذ البداية.

ويشارك مستضيف المونديال المقبل في إقصائيات القارة العجوز بصفة اعتبارية دون احتساب النتائج، بعد دعوة تلقاها الاتحاد القطري من نظيره الأوروبي.

وأهدر رونالدو فرصة التسجيل عندما واجه الحارس سعد الشيب بعد تمريرة أندري سيلفا لاعب لايبزيغ الألماني، فوضع الكرة إلى جوار القائم (28)، قبل أن يعود أفضل لاعب في العالم خمس مرات للتعويض عندما سجل هدف السبق مستثمراً خطأ فادحاً من المدافع بسام الرواي (37)، معززاً أهدافه الدولية بالهدف 112.

وانشغل فريق المدرب الإسباني فليكيس سانشيس بالدفاع فقط، ولم يقو على إحداث أي خطورة على مرمى المنتخب البرتغالي الذي واصل نجومه السيطرة المطلقة وإهدار الفرص السهلة أمام مرمى الشيب.

وعزز مدافع ليل الفرنسي جوزيه فونتي تقدم منتخب بلاده مطلع الشوط الثاني بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس (48).

وواصل المنتخب البرتغالي الأفضلية في الشوط الثاني، حيث أصاب لاعب ميلان الإيطالي رافايل لياو بديل رونالدو، أخشاب المرمى القطري في مناسبتين قبل أن يسجل سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة (90).

ويغادر المنتخب القطري عقب المباراة مباشرة إلى مدينة دبلن لمواجهة المنتخب الإيرلندي الثلاثاء، في اختبار ثان قوي في النافذة الدولية الحالية لشهر أكتوبر الحالي.