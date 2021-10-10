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عيضة المنهالي يغني من أشعار الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم.. “ما عنه صدود”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من أشعار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، طرح الفنان الإماراتي عيضة المنهالي أغنية جديدة حملت عنوان “ما عنه صدود” متعاوناً في ألحانها مع سفير الألحان الإماراتي الفنان فايز السعيد ومن توزيع محمد صالح، والذي يقول في مطلعها:

“ما عنه صدود وصل الزين ما عنه 

لو كان قاسي وقلبي مرتجي عطفه

رموشه سيوف موت جات مستنه

منها عروقي ورا الاضلاع منشطفة

يا ناوي تخطف القلب اش تبي منه

تراه بيموت لو حاولت في خطفه”.

وقد تم عملية تسجيل أغنية “ما عنه صدود” ما بين استديوهات عيضه المنهالي وفايز السعيد ساوند، وتم عرضها بفيديو ممنتج عبر قناة عيضة المنهالي الرسمية في موقع اليوتيوب، وعبر جميع الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، بالإضافة الى المنصات الاكترونية المتخصصة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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