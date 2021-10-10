لطيفة سعيدة بنجاح “الأستاذ”: “شكرا لكل حبكم وتفاعلكم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت النجمة التونسية لطيفة عن سعادتها بالأصداء الإيجابية لأغنيتها الجديدة “الأستاذ”، والتي حققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة بعد فترة قصيرة على صدورها عبر قناتها في موقع “يوتيوب”.

وقالت لطيفة عبر صفحتها في موقع “تويتر”: “٤ مليون مشاهدة لـ الاستاذ على اليوتيوب . شكرا لكل حبكم و تفاعلكم مع كليب الاستاذ”.

وأغنية “الأستاذ” من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر مهندس الصوت هاني محروس.

أمّا كليب “الأستاذ” تم تصويره تحت ادارة المخرج فادي حداد في سقارة وبمنطقة الأهرامات، وظهرت لطيفة من خلال العمل بإطلالات جميلة ولافتة للأنظار. أمّا مفاجأة الكليب، فهي ظهور الفنان أحمد كرارة شقيق الممثل أمير كرارة معها، حيث يشارك كموديل في الكليب.