ميريام فارس وأحلام.. ورسائل حب متبادلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشر في الساعات الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو للنجمة الإماراتية أحلام تغني فيه أغنية النجمة اللبنانية ميريام فارس “مكانه وين” في لقاء قديم لها مع الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان في برنامج “العراب” على شاشة “ام بي سي”.

وعلّقت ميريام فارس على الفيديو من خلال صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، فأعادت نشر المقطع المصوّر وعبّرت عن محبتها الكبيرة للفنانة أحلام قائلةً: “بموت على روحها الحلوة”.

من جانبها ردّت أحلام على ميريام فارس، وعبّرت بدورها عن محبّتها لها متمنيةً أن تكون دائمًا حياتها جميلة وقالت: “يارب حياتك كلها حلوه يارب، بحبك”.

وكانت صداقة قد نشأت بين أحلام وميريام قبل سنوات بعد مشاركتهما معاً في إحياء عدد من حفلات الزفاف بالخليج، حيث دائماً ما تعبران عن احترامهما لبعضهما في كل المناسبات.