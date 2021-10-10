شكرا لقرائتكم خبر عن شذى حسون تختتم حفلات مهرجان بابل الدولى أول نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم النجمة العراقية شذى حسون، حفلات مهرجان بابل الدولى، والمقام بدولة العراق، بحفل غنائى يوم الاثنين الموافق 1 من شهر نوفمبر المقبل، على المسرح البابلى، والتي تقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها.

وطرحت المطربة العراقية شذى حسون مؤخرًا، أغنية بعنوان "كلمة حلوة" والتي قدمتها على طريقة الدويتو مع المطرب محمد قماح، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات رمضان أبو زيد وألحان وتوزيع محمد قماح.

من ناحية أخرى طرحت شذى حسون مؤخرًا أغنية "واعر" على طريقة الفيديو كليب التي لحنها لها الموسيقار طلال، من كلمات الشاعر خالد المريخى، وتوزيع حسام كامل، وتولى علاء الأنصارى مهمة إخراج الكليب.

الأغنية قدمتها شذى حسون باللهجة المغربية، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية الرشيقة المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي كعادة الموسيقار طلال في كل أعماله الفنية، عمل فني جديد يحمل الكثير من التحديات على صعيد الغناء والفكر الموسيقي، خطفت به شذى حسون الأضواء، ليضاف إلى سجل نجاحاتها الفنية، ليكون جمهور وعشاق الفن المتميز على موعد فريد مع أغنية وكليب طربي بامتياز، لما يحمله العمل من فكر فني موسيقي وأسلوب رشيق.