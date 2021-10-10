كتب امير فتحي في الأحد 10 أكتوبر 2021 08:43 صباحاً - عبرت الفنانة الاماراتية احلام عن حزنها للازمة الاخيرة التي يعاني منها لبنان والتي تمثلت في الانقطاع الكامل للكهرباء بعد نفاد مادة الفيول المُشغلة لمحطات الإنتاج.
وكتبت احلام في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “قد ايش مقهوره على لبناناسأل الله العظيم رب العرش العظيم لهم الفرج” وطالبت متابعيها بالدعاء للبنان.
وكانت مؤسسة الكهرباء في لبنان قد اعلنت انفصال الشبكة “بشكل كامل”، السبت، بعد نفاد مادة الفيول المُشغلة لمحطات الإنتاج.
وفي بيان لها، قالت مؤسسة الكهرباء اللبنانية إن الانفصال جاء بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار، المسؤولان عن إمدادات الكهرباء، “قسرا”، بسبب نقص الفيول، حسبما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.
كانت هذه تفاصيل خبر احلام مقهوره على لبنان! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.