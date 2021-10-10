احلام مقهوره على لبنان!

كتب امير فتحي في الأحد 10 أكتوبر 2021 08:43 صباحاً - عبرت الفنانة الاماراتية احلام عن حزنها للازمة الاخيرة التي يعاني منها لبنان والتي تمثلت في الانقطاع الكامل للكهرباء بعد نفاد مادة الفيول المُشغلة لمحطات الإنتاج.

وكتبت احلام في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “قد ايش مقهوره على لبناناسأل الله العظيم رب العرش العظيم لهم الفرج” وطالبت متابعيها بالدعاء للبنان.

This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status قد ايش مقهوره على 🇱🇧 #لبنان اسأل الله العظيم رب العرش العظيم لهم الفرج #ادعوا_لهم #لبنان_الجريح 💔😭 pic.twitter.com/dWf5MbvCIB — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) October 9, 2021

وكانت مؤسسة الكهرباء في لبنان قد اعلنت انفصال الشبكة “بشكل كامل”، السبت، بعد نفاد مادة الفيول المُشغلة لمحطات الإنتاج.

وفي بيان لها، قالت مؤسسة الكهرباء اللبنانية إن الانفصال جاء بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار، المسؤولان عن إمدادات الكهرباء، “قسرا”، بسبب نقص الفيول، حسبما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.