في أمسية غنائية.. ماجد المهندس وداليا مبارك يفتتحان أولى حفلات موسم "هلا خورفكان"

محمد الفلاح - الأحد 10 أكتوبر 2021

يحتضن مدرج خورفكان، المعلم الفني ذو الطابع الروماني، في ليلة ساحرة تجمع عذوبة الصوت وسحر المكان، الفنانان المتألقان ماجد المهندس وداليا مبارك في افتتاح موسم "هلا خورفكان" الغنائي، الذي ينطلق يوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر الجاري، حيث سيقدمان باقة من أشهر أغانيهم التي لاقت صدىً وإعجاباً جماهيرياً كبيراً بين جمهور الخليج والعالم العربي.



ويعزز موسم "هلا خورفكان" الحضور الثقافي والفني لإمارة الشارقة من خلال استضافة كوكبة من أبرز الفنانين الخليجيين والعرب، الذي يقدمون باقة من أبرز أعمالهم الغنائية لجمهور إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشارك الفنان ماجد المهندس، الذي تميز" في الوسط الغنائي بعذوبة صوته وإحساسه المرهف، بتوليفة منتقاة من أبرز أغانيه التي لاقت إقبالاً جماهيرياً ورواجاً واسعاً بين الملايين من محبيه ومعجبيه مثل أغنية "تناديك"، و"هتان"، و"تحبك روحي".

واستهل ماجد المهندس مشواره الفني في مطلع التسعينات متأثراً بكبار المغنيين العرب مثل سعدون جابر وناظم الغزالي، ومع إطلاق أغنية "المشكلة"، التي لاقت انتشاراً وإقبالاً واسعاً، سجل المهندس دخوله لعالم الفن العربي، ليواصل بعدها تقديم سلسلة من الأغاني والألبومات الناجحة، التي جعلت له قاعدة جماهيرية وشعبية كبيرة في دول الخليج والوطن العربي.

وتشارك الفنانة السعودية الشابة داليا مبارك، بصوتها العذب، الفنان ماجد المهندس هذه الأمسية الغنائية، بمجموعة من أكثر أغانيها شهرة، والتي لاقت ردود فعل إيجابية عند جمهورها وحققت ملايين المشاهدات على موقع يوتيوب مثل "اللي يمشي عادي"، و"يمكن"، و"كذا ممكن".

ولمع نجم الفنانة الشابة داليا مبارك في 2014 بأغنية "قلبت الطاولة"، والتي حققت نجاحاَ مبهراً ولاقت استحساناً كبيراً من الجمهور الخليجي والعربي، مما وضع الفنانة الشابة على خريطة الفن، حيث شاركت في عدة أعمال فنية منها أوبريت "سند الخير".

وتتوفر تذاكر الحفل، التي يتراوح سعرها بين 150 و750 درهماً الآن على موقع www.Platinumlist.net .

ويحرص المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا تشمل الحصول على نتيجة سلبية في تطبيق الحصن لنظام المرور الأخضر، وتطبيق سياسة التباعد الجسدي عبر وضع مقاعد الجمهور وفقًا لقواعد المسافة الآمنة بهدف المحافظة على سلامة الحضور.

واستضاف مدرج خورفكان الفنانين حسين الجسمي وأنغام في حفل ليلة رأس السنة، ضمن سهرة استثنائية مزجت اللحن الخليجي بطرب الإيقاع المصري، وتعد هذه الأمسية أول الأمسيات الغنائية التي تقام في المدرج عقب افتتاحه، ولاقت رواجاً كبيراً بين محبي الفنانين.

والجدير بالذكر أن مدرّج خورفكان، بوابةٌ تُشرع على الفن والإبداع، تجمع ما بين فنون العمارة وفنون الموسيقى والمسرح، ليقدم تجربةً متكاملة ومتفردة، شُيّد في شهر ديسمبر عام 2020، ويسعى إلى تنظيم البرامج الفنية الدورية التي تستضيف عروض الأفلام والعروض الموسيقية والحفلات الغنائية والأعمال المسرحية.

ويهدف المدرّج إلى أن يكون وجهةً عالمية في خارطة الفنون الكلاسيكية والمعاصرة، وأن يكون جامعاً لكافة أفراد المجتمع من خلال فضائه الرحب، حيث صُمم المدرّج على مساحة 80 ألف قدمٍ مربع، ويتسع لـ 3600 متفرج. ويجمع في تصميمه ما بين العمارة الرومانية والحضارة الإسلامية، ليكون أيقونةً استثنائية، فهو يطل على شاطئ خورفكان من موقعه في قلب جبل السَيْده، ويجاوره شلال الكهف، ليكون بذلك معلماً سياحياً يقصده السكان والسياح.

مدرّج خورفكان، بصمةٌ راسخة في التصميم والتنظيم، بإدارة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.