طيف عادل يتعاون مع حلا الترك في أغنية جديدة

محمد الفلاح - الأحد 10 أكتوبر 2021

كشف الملحن والموزع العراقي طيف عادل، السبت، عن تعاونه مع المطربة البحرينية حلا الترك في أغنية جديدة.



وقال إن الأغنية بعنوان "مجنونة"، ومن المقرر طرحها عبر موقع "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي خلال أيام.

وأشار إلى أن الأغنية من ألحان ميثم علاء الدين، وإنتاج شركة "بلاتينيوم ريكوردز"، وتحمل الطابع الغربي السريع، وستكون مفاجأة للجمهور، حسب قوله.

وأضاف أنه يجهز أيضاً لأغنية مع المطربة العراقية أصيل هميم تحت عنوان "محتاجك"، من كلمات قصي عيسى، وألحان مصطفى الربيعي، وهي من نوعية الأغاني الرومانسية.

وتابع: "أضع اللمسات الأخيرة مع المطرب العراقي تيسير السفير علي أغنية جديدة بعنوان تريد أموت، من كلمات رامي العبودي، وألحان ميثم علاء الدين، إذ أنها تحمل طابع الإيقاع العراقي، وسوف نطرحها خلال أيام".

وأوضح طيف عادل أنه يتعاون مع المطرب العراقي محمود الغياث في 4 أغنيات دفعة واحدة وهي "مستحيل، اندعيت، تخيل، وأحبك".

وشدد على أن كل أغنية مختلفة عن الأخرى، وسيتم طرحها عبر منصة "الرماس"، كما كشف عن تقديمه لأغنيات وطنية لدولتي الإمارات والعراق مع مواطنه مصطفى العبدالله والملحن علي جاسم، إذ ستمزج كلمات هذه الأغنيات بين اللهجتين الإماراتية والعراقية.

وأكد طيف عادل وجود أغنية تجمعه بالمطربة العراقية رحمة رياض بعنوان "بعدك أحس"، من ألحان محمود الغياث، وتحمل المقام الحجازي.

كما أشار إلى تعاونه مع المطرب نور الزين في ألبومه الجديد وعدد من الأغنيات المنفردة.

ونوه إلى تجهيزه لأغنيتين مع المغنية العراقية دموع تحسين والمطرب مصطفي الربيع وهما "حبك" و"وينكو" على الترتيب، إذ أن الأغنية الأولى من كلمات محمد الجبوري، وألحان الهميم، فيما كتب الثانية الشاعر قصي عيسى، وهي أغنية رومانسية تحمل الإيقاع المصري.