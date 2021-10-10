شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يحيى حفلاً فى دار الأوبرا المصرية.. 18 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم إيهاب توفيق حفلا غنائيًا داخل دار الأوبرا المصرية على خشبة مسرح النافورة يوم 18 أكتوبر الحالي، احتفالا بالمولد النبوى الشريف، ومن المقرر أن يشهد الحفل عددًا من المفاجآت ويقدم من خلاله باقة متنوعة من اغانيه القديمة والحديثة.

وطرح مؤخرًا إيهاب توفيق أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" والتي تحمل اسم "طلقة" من كلمات أحمد عبدالنبى وألحان تيم على وتوزيع محمد شفيق.

وطرح منذ فترة المطرب إيهاب توفيق أغنية جمعته بأصدقائه من نجوم جيل التسعينيات حميد الشاعرى ومصطفى قمر وهشام، التى تحمل اسم "زحمة الأيام"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات سامح العجمى، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعرى، والكليب من اخراج ياسين حسن.

وتحمل أغنية "زحمة الأيام" فى مغزاها الكثير من المعانى الإنسانية، كما توصّف حالة اجتماعية تلمس كل شرائح المجتمع، وتتماشى مع الأجيال المختلفة، كما تعد الأغنية آخر أعمال الراحلين الشاعر سامح العجمى والملحن أشرف سالم، ولهما الكثير من الأعمال المميزة والناجحة التى تركت بصمة لدى الجمهور، وقام بتوزيع الأغنية الموزع الشاب نديم الشاعرى.