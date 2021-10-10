شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيى حفلين فى الأوبرا .. الثلاثاء والأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الموسيقار عمر خيرت حفلا غنائيا كبيرا يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين على خشبة المسرح الكبير داخل دار الأوبرا المصرية، وسط إجراءات احترازية حفاظا على الجمهور من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق والذى أحبها جمهوره وأعتاد علي سماعها ومنها، "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

من المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ميحبش فاطمة، قضية عم أحمد، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زي ما هي حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.

وكان قد أحيا الموسيقار عمر خيرت مؤخرًا حفلا موسيقيا فى مركز المنارة بالتجمع الخامس، وهو الحفل الذى حضره عدد كبير من الجمهور مع مراعاة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لعدم تفشى فيروس كورونا.