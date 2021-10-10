شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة عامر منيب تحتفل بخطوبتها فى أجواء عائلية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم ابنة الفنان الراحل عامر منيب، بحفل خطوبتها وسط تجمع من الأهل والأصدقاء، حيث شارك عدد من أصدقائها بمقاطع فيديو وصور من الحفل عبر حساباتهم الشخصية بمنصات السوشيال ميديا المختلفة.



خطوبة ابنه عامر منيب



من حفل خطوبة ابنه عامر منيب

واحتفت مريم عامر منيب بذكرى ميلاد والدها المطرب الراحل عامر منيب، منذ عدة أسابيع، حيث نشرت صورة له وهو يحملها وهي طفلة صغيرة وعلقت عليها بـ"58 شمعة اليوم ..من فضلك توقف لحظة لتتمنى لهذا الملاك أسعد عيد ميلاد .. الفاتحة.. لقد جعلت حياتي تبدو وكأنها قصة خيالية بأسعد النهايات، لم يفعل شيئًا سوى جعل الجميع من حوله يبتسمون ويتأكد من إضافة القليل من التألق والضوء إلى أي عقبة يواجهها أي شخص".