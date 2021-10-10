موعد حفل محمد حماقي في الجامعة البريطانية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد المطرب محمد حماقي لإحياء حفلًا غنائيًا يوم 14 أكتوبر الجاري في الجامعة البريطانية بالقاهرة.

ونشر "حماقي" بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أشوفكم قريبا في الجامعة البريطانية".

يذكر أن طرح الفنان محمد حماقي، ألبومه الغنائي الجديد "يا فاتني كاملًا"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك الأربعاء الموافق 6 أكتوبر.

وتعاون حماقي، مع العديد من نجوم الأغنية في ألبومه الجديد "يا فاتني"، ومن الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعي، ومن الملحنين عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادي، ومن الموزعين تميم، وتوما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل‪.