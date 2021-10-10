كارمن سليمان تشكر جمهورها لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة كارمن سليمان رسالة شكر لجمهورها بعد استقبالها معايداتهم بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت كارمن، مقطع فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "‎مش عارفة أشكركوا إزاي على المعايدات الجميلة قوي اللي بعتهوهالي في عيد ميلادي، أنا شفتهم واحدة واحدة وبجد مبسوطة بيهم قوي".

أضافت: "شكراً على اهتمامكم ربنا يخليكوا ليّا ويقدرني أحقق كل اللي بتمناه ليّا وليكم".

يذكر أن كارمن سليمان شاركت مؤخرا في مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" تأليف بيرم التونسي، وتضم 13 أغنية من ألحان الراحل أحمد صدقي، أعاد توزيعها مصطفى الحلواني، ويشارك في بطولتها محمد الشرنوبي، إياد نصار، وسما إبراهيم، في مكتبة الإسكندرية.