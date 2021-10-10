شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور السوشيال ميديا يسخر من دراما ومشاهد مسلسلات الثمانينيات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم وصف حقبة الثمانينيات والتسعينيات بأنها أزهى فترات الدراما المصرية، إلا أنها لم تسلم من جمهور السوشيال ميديا اليوم، إذ يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "كومكس" للسخرية من بعض الأعمال الدرامية أو السينمائية السابقة.

لكن لا يمكن أن ننكر أن تلك الأعمال نالت إعجاب جمهور عريض حين عرضها، في وقت لم تكن فيه وسائل التواصل الاجتماعي قد ظهرت بعد، وفى السطور التالية نلقى الضوء على أبرز تلك المشاهد التي سخر منها الجمهور.

سخر الفنان أشرف عبد الباقى من نفسه، فى مشهد جسده مع الفنانة إيمان بإحدى السهرات التليفزيونية بعنوان "لسانك حصانك"، وهو المشهد الذى تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى بالسخرية، ونشر "عبد الباقى" فيديو يشاهد خلاله المشهد ويضحك على أدائه معلقًا: أنا ليه كنت بمثل كدة!".

وعلق خالد النبوى خلال استضافته مع برنامج "أبلة فاهيتا" على المشهد الشهير الذى جمعه بغادة عبد الرازق فى مسلسل "مسألة مبدأ" والذى تحول إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: المخرج خيرى بشارة كان يحب الارتجال جدًا والمشهد عجبه.. وسعيد إن الناس بتضحك على المشهد لحد النهاردة".

وكشف الفنان كمال أبو رية، عن كواليس قصة حب عزمى وأشجان، التى قدمها مع الفنانة فيفى عبده، فى مسلسل "طائر الحب".خلال برنامج مساء دي إم سي، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، ورد أبو رية على سخرية الناس على السوشيال ميديا على المشاهد التى جمعت بينه وبين الفنانة فيفى عبده، قائلا: "أنا مش شايف فيه حاجة أنا كنت فى المسلسل بقدم شخصية نصاب والمشاهد طبيعية والسخرية عليها لا تزعجنى بل العكس بضحكنى وأراه مسلسل مثل أعمال كثيرة جيدة".

وأكد خلال استضافته مع عمرو الليثى فى لقاء آخر: "أنا نادم على مسلسل "طائر الحب"، ولو بيده لأطلق حكم الإعدام على هذا العمل.

كما يخر جمهور السوشيال ميديا من مشهد عفاف شعيب في مسلسل "الكيف"، ذلك المشهد الذي تطلب فيه من ابنها باسم سمرة أن يعيطيها واحدة من حبوب الترامادول التي يتاجر فيها، ورغم بكاءها الشديد وغضبه من الحالة التي أصبحت عليها بعد إدمانها، إلا أن الأمر لم يسلم من سخرية المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى رأس تلك المشاهد مشهد تنكر الفنان أحمد عبد العزيز في مسلسل "سوق العصر" عن طريق ربط منديل على رأسه وبهذا الشكل استطاع دخول المنطقة بدون أن يتعرف عليه أحد، بل وتحدث لفترة مع أخوته بدون أن يعلموا بأنه أخاهم منصور، بعدها تمكنوا من التعرف عليه والدهشة تعلو وجوههم بعد ما أزال المنديل من على رأسه ليكتشفوا فجأة أنه أخاهم.