شكرا لقرائتكم خبر عن هدى تنتهى من تصوير كليب "جامدة" وتطرحه الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة هدى من تصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "جامدة" من كلمات وألحان عصام شعبان وتوزيع مصطفى أبو عبير وإخراج كريم الغمرى ومن المقرر طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وعدد من القنوات يوم الثلاثاء المقبل.





وطرحت مؤخرًا المطربة الشعبية هدى، أحدث كليباتها الغنائية التي تحمل اسم "صاحبة العروسة"، وذلك عبر قناتها على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، ألحان احمد البرازيلي، توزيع موسيقي زووم، مهندس صوت مصطفى رؤوف، والكليب من إخراج سيد عارف.

وتقول كلماتها: عارفين الأخوات.. إحنا بقى أكتر من الأخوات.. جمعو كل الصحبات.. غنوا وبلو الشربات.. صاحبتي قمر القمرات.. عدت كل الملكات.. صاحبة العروسة أنا.. صاحبة العروسة يا بنات.

وقالت المطربة هدى: جاءت فكرة "صاحبة العروسة" دعما لكل بنت تقف بجانب صديقة عمرها في وقت فرحتها بداية من الخطوبة ثم تجهيز منزل الزوجية ويوم الحنة وليلة الزفاف وما يتبعها من تحضيرات كثيرة مجهدة لن تستطيع العروسة ادائها بنفسها.

وأضافت هدى: فوجب علينا رد الجميل لصاحبة العروسة دينامو أي فرح ولو بأغنية تكون نابعة من القلب فهي اليوم صاحبة العروسة وغدا ستكون مكانها، فالأغنية دعوة للتضامن وعودة روح الصداقة مرة أخرى بين الفتيات منذ حلم الطفولة بالفارس والحصان الأبيض وحتى دخول عش الزوجية بعد الوصول لسن الزواج.





وكانت آخر أعمال هدى أغنية جديدة تحمل اسم "طقى موتى" جمعتها بالمطربة نجوان فى أول عمل يجمع بينهما، من كلمات محسن الشبراوى، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس .

يذكر أن هدى بدأت مشوارها الفنى عام 2000، حيث كان أول ألبوم لها بعنوان "آه منك"، وقامت بتصوير أغنية "أنا بين نارين"، التى كانت "وش السعد" عليها وشهادة ميلادها الغنائية، وخاضت هدى تجربة التمثيل فى السينما من خلال فيلم "الزمهلاوية"، وقامت فيه بعمل دويتو مشترك مع المطرب ريكو، كما شاركت بغناء بعض الأغانى داخل سياق الدراما مثل أغنيتى "أنا من جبل"و"روحى روحى" من مسلسل "مزاج الخير".