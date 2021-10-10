شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كيلانى مغنى فى مسلسل "ورق التوت" للمخرج حسام علي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان محمد كيلانى، فى دور مغنى خلال أحداث مسلسل "ورق التوت" مع الفنان شريف سلامة والذى يجسد دور مخرج سينمائى، ويعمل كيلانى فى إحدى الملاهى الليلية ويغنى فيها، وتتوالى الأحداث حيث صور العديد من المشاهد فى مصر الجديدة.

مسلسل "ورق التوت" يشارك فى بطولته شريف سلامة ومحمد كيلانى، وأسماء جلال وثراء جبيل وسلوى عثمان ومعتز هشام وخالد أنور ومصطفى منصور وسمر علام وأحمد ثابت ومحمد أشرف وآخرون، وإخراج حسام على وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.

يذكر أن محمد كيلانى شارك فى مسلسل "الاختيار 2" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.