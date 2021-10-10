رامي جمال ينشر صورة مع محمد كيلاني: "نعمل غنوة سوا؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان رامي جمال، صورة له مع صديقه الفنان محمد كيلاني، عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

وعلّق جمال على الصورة قائلا: "أنا وصاحبي الغالي الموهوب كيلاني.. من القريبين جدا لقلبي.. إيه رأيكم نعمل غنوة سوا؟".

يذكر أن أخر أعمال الفنان رامي جمال، أغنية "خليكي" والتي طرحها مؤخرا عبر موقع "يوتيوب"، من كلمات أحمد تبارك، ألحان غريب، توزيع سام، ميكساج وماستر ماهر صلاح، إنتاج نجوم إف إم برودكشنز.

وعاد الفنان محمد كيلاني للغناء مؤخرا، بعد غيابه فترة تجاوزت ٦ سنوات متواصلة لانشغاله بالتمثيل، من خلال أغنية "القلب الأبيض" من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وميكس وماستر الموسيقي الترمي الشهير أمري كيرال.