شاهد.. اديل توجه التحية الى جمهورها السعودي

كتب امير فتحي في الأحد 10 أكتوبر 2021 03:50 صباحاً - وجهت المغنية البريطانية “أديل” التحية الى متابعيها وجممهورها السعودي عبر بث مباشر لها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت “أديل” في بث مباشر خلال حديثها مع متابعيها ليحدثها أحد المتابعين بالتعليقات فترحب به قائلة: “Hi Saudi Arabia”.

https://twitter.com/shelivesinddwm/status/1446917798807093252?ref_src=twsrc%5Etfw

وكانت “أديل” قد عادت إلى الساحة الفنية بقوة من خلال مقابلة لها مع مجلة “فوغ” التي كشفت فيها عن تفاصيل ألبومها الجديد وكيفية خسارة وزنها.