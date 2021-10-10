اليسا تخطف الانظار بقميص اسود شفاف وحمالة صدر حمراء!

كتب امير فتحي في الأحد 10 أكتوبر 2021 03:50 صباحاً - خطفت الفنانة اللبنانية إليسا انظار متابعيها بعد تداول صور من احدث ظهور لها من دبي حيث ارتدت قميص اسود شفاف.

وفي التفاصيل، فقد اعتمدت إليسا خلال تواجدها في الفندق مكان إقامتها في دبي، الكاجوال، حيث ارتدت “جينز” أزرق اللون وقميصا شفافا باللونين الأسود والأبيض يظهر حمالة الصدر ذات اللون الأحمر.

وانهالت التعليقات على الصور التي تم تداولها بشكل واسع على السوشال ميديا، فيما ركز البعض على ملامح وجهها، وقالوا إن عملية شد الوجه التي خضعت لها قبل أشهر قليلة واضحة.

في المقابل أشاد آخرون بإطلالة إليسا، لافتين إلى أنها ناسبتها، ومواكبة للموضة، كما علقوا على رشاقتها وخسارتها لوزنها مقارنة بالأيام الماضية.

هذا وحصلت الفنانة اللبنانية إليسا، على الإقامة الذهبية في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة.

وتداولت مواقع فنية صورة لحصول المطربة اللبنانية على الإقامة الذهبية من دائرة الهجرة والجوازات في دبي، بالإضافة الى فيديو وهي تلبي دعوة المدير التنفيذي لفندق “بلازو فيرساتشي” في دبي على الغداء، بعد حصولها على الإقامة الذهبية.