كتب امير فتحي في الأحد 10 أكتوبر 2021 03:50 صباحاً - كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عن تجسيدها لشخصية الفنانة الأمريكية الراحلة “مارلين مونرو”، في فيلم عالمي.
وأوضحت سوزان نجم الدين أنها رُشحت لأداء شخصية مارلين مونرو، وقت وجودها في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت سوزان إنها فوجئت بفتاة أمريكية تتطلع إليها أينما تواجدت، الأمر الذي لفت انتباهها ما دفعها للتوجه إلى الفتاة لمعرفة أسباب ملاحقتها لها.
وأضافت: “فوجئت أن هذه الفتاة تعمل في شركة تجري كاستنج لشخصية مارلين مونرو، ولم تكن تعلم بعملي كممثلة من الأساس، ولكنها وجدتني قريبة الشبه من الفنانة الأمريكية الراحلة”.
كانت هذه تفاصيل خبر سوزان نجم الدين تجسد مارلين مونرو في فيلم عالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.