شكرا لقرائتكم خبر عن مروة عبد المنعم: "ماكسبتش" من مسرحيات الأطفال لكن حققت هدفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرحت الفنانة مروة عبد المنعم في لقائها بتليفزيون ”الخليج 365”، بأنها أقدمت على إنتاج 3 مسرحيات تخص الأطفال لاقتناعها التام بهذا الفن وسعيها لتقديم نفسها بشكل مختلف في عالم الفن بعيدًا عن النمط العادى الذى تظهر به أو يحبسها فيه المخرجون، كما أشارت إلى أنها لم تحقق أى أرباح من تلك التجربة لكن ما زالت تحرص على الاستمرار فيها ربما للسعادة التي تشعر بها على وجوه الأطفال والعائلات الذين يحرصون على مشاهدة هذه الأعمال المسرحية.

يذكر أن مروة عبد المنعم قدمت عددًا من الروايات المسرحية يعتبر كل منها من أشهر الحكايات الكلاسيكية مثل "أليس فى بلاد العجائب" و"سنو وايت ، كما قدمت أول عرض مسرحى استعراضى ميوزيكال يحاكى العالم السحرى الممتع للأميرة رابونزول، التى تطارد أحلامها وتقع فى غرام فلين رايدر والحصان ماكسيموس.

يذكر أن شاركت الفنانة مروة عبد المنعم فى حكاية "رق الحبيب" من مسلسل "ورا كل باب" مع النجمة سوسن بدر خلال تصوير أحد مشاهد العمل، الذى يتولى تأليفه أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج سينرجى.