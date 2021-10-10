محمد الفلاح - فيديو.. سهير رمزي: أجهضت نفسي 3 مرات لهذا السبب

الأحد 10 أكتوبر 2021

كشفت الفنانة المصرية سهير رمزي عن قيامها بإجهاض نفسها 3 مرات، بسبب خوفها على الشهرة والنجومية، مؤكدة أنها تشعر بالندم بسبب هذا القرار.



وقالت رمزي خلال استضافتها في برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني ويُعرض على قناة "dmc": "أقدمت على الإجهاض ثلاث مرات وانفصلت لهذا السبب عن أحد أزواجي، إذ فسر قرار الإجهاض بعدم حبي له، ولم أكن أستشير أحداً قبل الإقدام على هذه الخطوة".

وأضافت أن والدتها كانت تحزن ولا ترغب في الحديث معها بسبب قرارها بالإجهاض دون موافقة والدتها أو أزواجها".

وروت الفنانة تفاصيل تعرضها لمحاولة قتل علي يد أحد أزواجها بسبب حبه الشديد لها.

وقالت إنها قررت الانفصال عن أحد أزواجها ورفضت كل محاولات الصلح بينهما، مضيفة: "كنت في الفيوم أثناء تصوير أحد المشاهد وشعرت والدتي بتعب شديد بسبب ضرسها، لذلك قمت بقيادة سيارتي بسرعة من أجل الذهاب بها إلى الطبيب، وأثناء ذلك تعرضت لحادث مقصود، واكتشفت أن زوجي كان يتتبعني ولم يقم بمحاولة إنقاذي".

كما تطرقت سهير رمزي في حوارها لقرار الاعتزال قائلة: "اعتزلت الفن بعد حضور درس ديني، إذ تلقيت مكالمة هاتفية من ياسمين الخيام تدعوني لحضور درس ديني ولكني رفضت في البداية، ومع إصرارها ذهبت، لأخرج من الدرس وقد قررت اعتزال الفن و ارتداء الحجاب".