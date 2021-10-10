محمد الفلاح - رزان مغربي تفاجئ أبلة فاهيتا بهدية وتكشف عن أمنية قديمة

الأحد 10 أكتوبر 2021

حلت النجمة اللبنانية رزان المغربي، ضيفة على برنامج "أبلة فاهيتا" الذي يبث عبر قناة "on" المصرية.



وقالت مغربي خلال المقابلة التليفزيونية إن اسمها بالكامل هو "رزان عبد الوهاب المغربي" وأسماء الدلع الخاصة بها هي "قطقوطة وزوزو"، واسم "رزان" يعني الهدوء والحكمة والعقل والرزانة.

وصرحت "مغربي" بأن لديها طفلا واحدا يدعى "رام" وقامت بتسميته بهذا الاسم لأنه مشتق من اسمها.

وكشفت خلال المقابلة عن أمنية قديمة تمنت أن تتحقق قائلة: "كنت أتمنى احتراف الرقص، لأني أحب الرقص والاستعراض جدا".

وخلال فقرة "سؤال وعقاب" قامت رزان بالرقص، والحديث عن أعمالها الفنية.

وعن رشاقتها أوضحت الفنانة رزان مغربي أن أقصى وزن وصلت له كان 44 كيلو، وأطول كعب ارتدته كان 40 سم وهو من تصميم مصمم الأزياء الخاص بوالدتها وعبرت عن حبها للحذاء بأنه تحفة فنية مشيرة إلى أنها تهتم برشاقتها.

وقدمت رزان هدية لأبلة فاهيتا خلال الحلقة عبارة عن فستان من تصميم" أزياء رزان" وهو باللون الأحمر المتوهج.