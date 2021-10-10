شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد الكينج.. أبرز علامات مشوار محمد منير الغنائى خلال 44 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم العاشر من أكتوبر مع احتفال الكينج محمد منير بعيد ميلاده بعدما صنع اسمه وحفره بين كبار المطربين في تاريخ الموسيقى العربية مستندًا إلى جماهيرية كبيرة تزيد كل عام منذ أول ألبوماته الذى طرحه عام 1977، من خلال البوم "علمونى عنيكى"، ليبدأ مشوار استغرق 44 عامًا من الغناء تألق فيه وصار ملكًا بالنسبة لجماهيره ممن أطلقوا عليه لقب "الكينج".

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وفى عيد ميلاد محمد منير نسلط الضوء على مجموعة من أبرز أغانيه ممن لا تزال عالقة في أذهان جمهوره ومحبيه، وصارت بمثابة علامات فى مشوار حدوتة مصرية اسمها محمد منير.



منير

"الليلة يا سمرا"

واحدة من أبرز أغانيه وهى"الليلة يا سمرا"، من كلمات الشاعر الكبير فؤاد حداد، وألحان أحمد منيب، وتوزيع يحيى خليل.

لما النسيم

أغنية "لما النسيم"، من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان حسن أبو السعود.

"أنا قلبى مساكن شعبية"

أغنية "أنا قلبى مساكن شعبية" من كلمات شريف محجوب وألحان وردى الصغير وكلماتها تقول: " الشعب حبيبى وشريانى اهدانى بطاقة شخصية.. الاسم الكامل انسان الشعب الطيب والديا.. المهنة بناضل بتعلم تلميذ فى مدرسة شعبية.. المدرسة فاتحة على الشارع والشارع فاتح فى قلبى.. وانا قلبى مساكن شعبية".

"علي صوتك بالغنا"

أحد أبرز أغانيه التي حققت نجاحاً كبيراً بعدما جاءت ضمن فيلم "المصير" للمخرج يوسف شاهين.



محمد منسر

"شبابيك"

عام 1981 طرح الكينج منير ألبوم "شبابيك" الذي حقق مبيعات هائلة وفي هذا الألبوم انضم لفريق العمل الموسيقار يحيى خليل بفرقته التي تولت توزيع الألبوم بالكامل ليكون محمد منير هو أول مطرب عربي يقدم موسيقى الجاز، وقد صنف ألبوم "شبابيك" بعد ذلك بسنوات من ضمن أفضل الألبومات الموسيقية العربية والأفريقية في القرن العشرين.

حدوتة مصرية

خلال عام 1982 غنى منير إحدى روائعه من خلال أغنية "حدوتة مصرية"، والذى تضمنها فيلم ليوسف شاهين أيضاً.