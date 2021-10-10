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مريم ابنة عامر منيب تحتفل بخطوبتها في الجونة بحضور شيرين رضا وهانى محروس.. صور

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة مريم منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، بخطبتها اليوم في حفل عائلى، وسط حضور عدد من المقربين والأصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجه.

وحرص على حضور حفل الزفاف وتقديم التهنئة لمريم منيب وخطيبها، أبرزهم الفنانة شيرين رضا والمنتج هانى محروس وزوجته، وذلك خلال الحفل الذى أقيم بمدينة الجونة

وظهرت مريم منيب بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانا قصيرا وجذابا، واعتمدت في إطلالتها على الشعر المنسدل والمكياج الرقيق.

وقررت مريم عامر منيب مؤخرًا، إعادة تقديم أغنية والدها «عامل إيه في حياتك»، وطرحت الأغنية في الذكرى الثامنة لوفاته، والأغنية من ألحان عمرو مصطفى، توزيع أحمد عادل، هندسة الصوت هاني محروس.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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