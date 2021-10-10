شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تطل بالشعر الأحمر فى أحدث ظهور لها معلقة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها وجمهورها بنيو لوك جديدا له عبر الاستوري الشخصي لها بموقع انستجرام، وهي تظهر من خلاله بالشعر الأحمر، لتتساءل فى الاستوري قائلة "مين دي"، وسرعان ما لقي الظهور الجديد اعجاب وتفاعل مع الكثير من متابعيها.



هنا الزاهد بالشعر الأحمر



وتظهر الفنانة هنا الزاهد فى دور زوجة الفنان أحمد حاتم خلال أحداث مسلسل "أنا وهى"، وتدخل فى صراعات معه بسبب الغيرة عليه، وتتوالى الأحداث الذى تدور في 8 حلقات للعرض على أحد المنصات الرقمية قريباً.