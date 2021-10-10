شكرا لقرائتكم خبر عن ماثيو ماكونهى يكشف آخر تطورات قراره حول الترشح لمنصب حاكم تكساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم ماثيو ماكونهى خلال فيديو له نشره عدد من المواقع الأجنبية عن آخر تطورات رغبته في الترشح لمنصب حاكم ولاية تكساس ودخول عالم السياسة، وذلك بعد فترة من إعلان نيته إمكانية القيام بالأمر في وقت سابق من العام الماضى.

ماثيو ماكونهى فاجأ الجميع حينما أكد أنه لا يعتقد بأن الأمر يستحق المجازفة منه ودخول عالم السياسة قائلاً: "بعد فترة من التفكير رأيت أن عالم السياسة أشبه بكيس من الجرذان، ولا أود دخوله".

وأضاف: "كما أننى رأيت أن إمكانية الإنجاز والتأثير في عالم خاص بى هو أفضل شيء أقوم به".



ماثيو ماكونهى

وكان موقع hollywoodreporter أكد فى شهر مايو من العام الجارى أن الممثل الشهير يمتلك فرصة قوية حالة حسم أمر ترشحه، حيث يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة من جانب قطاع كبير من الناخبين في ولاية تكساس نظرًا لدعمه المستمر لهم، فى كل الأزمات التى تضرب الولاية ولعل أبرز مثال على ذلك ما فعله فى فبراير الماضى حينما قام بمساعدة المتضررين من الطقس الشتوي القاسى الذى ضرب مدينة تكساس وقتها.

وتسبب في ترك الملايين بدون كهرباء وسط درجات حرارة متجمدة، ومقتل العشرات، حيث نشر ماثيو ماكونهى، آنذاك فيديو من خلال حسابه على موقع إنستجرام، تحدث فيه حول ذلك قائلاً: "كما يعلم معظمكم، تعرضت ولاية تكساس التي أعيش فيها لتوها بأسوأ عاصفة شتوية تعرضت لها خلال السبعين عامًا الماضية، لقد تركت الكثير من الناس بدون كهرباء وبدون ماء وبدون الكثير من الضروريات الأساسية"، وبالفعل قدم مساعدات كبيرة للمتضريين وقتها.